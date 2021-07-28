?Контракт на строительство аэродрома в Днепре разорвали, объявлен новый тендер

Государственное предприятие "Фининпро" Государственного агентства инфраструктурных проектов разорвало контракт с компанией "Альтис-Констракшн" на строительство нового аэродромного комплекса в Днепре стоимостью почти 4 млрд гривен.

Об этом в среду, 28 июля, сообщило издание "Наші гроші".

26 июля был объявлен новый тендер с ожидаемой стоимостью 5,7 млрд гривен.

Прошлый тендер имел почти такую же ожидаемую стоимость, но "Альтис-Констракшн" и несколько других подрядчиков готовы были выполнить работы за 4 млрд гривен. Заявка "Альтиса" была дешевой, но подписанный с ним контракт разорвали ввиду "неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором".

Напомним, что договор с "Альтис-Констракшн" был подписан при предыдущем министре инфраструктуры Владиславе Криклие.

С тех пор сменился не только глава МИУ (им стал Александр Кубраков), но и руководитель Укринфрапроекта, а "Фининпро" возглавил Юрий Журавлев, давний знакомый Кубракова, с которым он вместе работал последние несколько лет в КГГА и "Укравтодоре".

Напомним, терминал международного аэропорта "Днепропетровск" находится в частной собственности, а взлетно-посадочная полоса принадлежит государству.

Планируется построить новую полосу длиной 3,2 км. Ее должны оснастить современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Всего строительство продлится около 3 лет.

Параллельно частный инвестор "НС-Днепр" Александра Ярославского должен построить новый пассажирский и VIP-терминалы аэропорта.