Lexus выпустит маленький кроссовер на базе Toyota Yaris Cross

Lexus планирует разработать и выпустить на рынок новый маленький кроссовер на базе Toyota Yaris Cross. Об этом сообщает Lexus Enthusiast со ссылкой на японское издание Magazine X.

Lexus выпустит маленький кроссовер на базе Toyota Yaris Cross

Утверждается, что новый кроссовер Lexus построят на платформе GA-B. В модельной линейке Lexus он будет располагаться под UX.

Этот новый кроссовер получит трехцилиндровый 1,5 л гибридный двигатель, которым оснащается Yaris.

Lexus планирует продавать свой новый маленький паркетник в тех же странах, где сейчас продается Toyota Yaris Cross. То есть он будет доступен жителям Европы, Японии и Австралии.

Lexus выпустит маленький кроссовер на базе Toyota Yaris Cross

Ранее уже несколько раз сообщалось, что Lexus разрабатывает маленький кроссовер. Так, утверждалось даже, что он будет называться LBX. Почему? Потому, что в прошлом году на Старом Континенте было запатентовано это название.

В мае 2020 года появился еще один слух, согласно которому маленький премиальный японский кроссовер будет называться Lexus BX. В продаже он должен якобы появиться в 2023 году по цене менее 30 000 долларов.

Напомним, ранее эксперты назвали ТОП-10 самых надежных б/у кроссоверов.


Максимов Віталій, Тудей

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