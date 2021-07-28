На Ровенщине автобус с паломниками, которые возвращались из Киева, столкнулся с грузовиком

Пострадал водитель фургона.

Ночью 28 июля на автодороге "Киев - Чоп" возле села Сынив Гощанской ОТО Ровенской области автобус с паломниками, которые возвращались из Киева во Львов, попал в ДТП.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Сообщение об аварии с участием грузового фургона и автобуса нерегулярных перевозок "Львов-Киев" поступило спасателям в 2:34, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

"На месте ДТП спасатели увидели перевернутый на бок грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter. Пожарные с целью недопущения возникновения возгорания отключили клеммы аккумуляторных батарей в фургоне. Среди пострадавших - водитель фургона", - говорится в сообщении.

В автобусе находились 56 паломников и два водителя, никто не пострадал.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Как сообщалось, вчера на крестный ход УПЦ МП в Киеве собрались около 55 тыс. человек.

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