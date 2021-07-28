На Ровенщине автобус с паломниками, которые возвращались из Киева, столкнулся с грузовиком
Пострадал водитель фургона.
Ночью 28 июля на автодороге "Киев - Чоп" возле села Сынив Гощанской ОТО Ровенской области автобус с паломниками, которые возвращались из Киева во Львов, попал в ДТП.
Сообщение об аварии с участием грузового фургона и автобуса нерегулярных перевозок "Львов-Киев" поступило спасателям в 2:34, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.
"На месте ДТП спасатели увидели перевернутый на бок грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter. Пожарные с целью недопущения возникновения возгорания отключили клеммы аккумуляторных батарей в фургоне. Среди пострадавших - водитель фургона", - говорится в сообщении.
В автобусе находились 56 паломников и два водителя, никто не пострадал.
Как сообщалось, вчера на крестный ход УПЦ МП в Киеве собрались около 55 тыс. человек.