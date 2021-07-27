В Сети показали новый дешевый кроссовер Kia

Компания Kia разрабатывает новый недорогой кроссовер, который носит заводской индекс KY. В Сети уже показали его рендерное изображение.

В Сети показали новый дешевый кроссовер Kia

Судя по всему, Kia KY будет сочетать в себе элементы стиля кроссовера и минивэна. То есть это не "чистый" кроссовер, а кросс-вэн.

Как будет называться эта новинка – еще не известно. Мы знаем только ее заводской индекс – KY.

Этот автомобиль построен на той же платформе, что и новый кроссовер Hyundai Alcazar. Покупателям предложат его в нескольких версиях (для 6 и 7 пассажиров) и комплектациях. Он получит цифровую приборную панель, информационно-развлекательную систему с большим дисплеем, климат-контроль, круиз-контроль, панорамный люк в крыше.

В линейке двигателей только один силовой агрегат. Это 2,0 л мотор мощностью 159 л.с. и 192 Нм крутящего момента, который работает вместе с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

В Сети показали новый дешевый кроссовер Kia

Ранее сообщалось, что в линейке двигателей будет также 1,5 л турбомотор. Но сейчас этот мотор почему-то перестали упоминать.

Напомним, ранее фотошпионы заметили во время дорожных тестов обновленный флагманский внедорожник Kia Telluride.


Максимов Віталій, Тудей

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