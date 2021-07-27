В Украине шесть дорог сделают платными: названа стоимость проезда

В Украине к строительству и ремонту дорог планируют привлекать частных инвесторов. Украинским водителям за проезд по таким трассам придется платить от 0,023 до 0,133 евро за километр, в зависимости от транспортного средства.

Министерство инфраструктуры рассчитывает за счет инвесторов восстановить 1400 километров дорог.

Уже даже названы шесть дорог, которые первые восстановят инвесторы, то есть в дальнейшем они станут платными. Это участки от Борисполя до Полтавы, Киев – Житомир – Ровно, от Днепра до Кривого Рога и Николаева, Ягодин – Ковель – Луцк, Харьков – Днепр – Запорожье, и трасса от Херсона до Николаева.

Стоимость пользования такими трассами утверждена Кабинетом Министром. Причем, привязка идет к евро. Это значит, что стоимость пользования дорогами будет постоянно меняться.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что первым автобаном в Украине станет дорога Краковец – Броды – Ровно. Ее строительством будет заниматься частный инвестор, который победит на соответствующем тендере.

Напомним, к 2024 году на украинских дорогах установят 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД.