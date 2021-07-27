Tesla отложила выпуск электрических тягача Semi и пикапа Cybertruck до следующего года

Высокий спрос на электрический кроссовер Model Y и компактный седан Model 3 на фоне дефицита электронных компонентов для производства автомобилей заставили компанию Tesla в очередной раз перенести запуск электрического тягача Tesla Semi, а также футуристичного электрического пикапа Cybertruck.

Tesla отложила выпуск электрических тягача Semi и пикапа Cybertruck до следующего года

Tesla

Релиз впервые представленного публике в 2017 году электрического тягача Tesla Semi компания перенесла на 2022 год. Изначально американский автопроизводитель планировал начать его массовое производство в 2019 году, что оказалась слишком оптимистичным прогнозом для компании, которая не в первый раз переносит выпуски своих моделей электромобилей.

По словам автопроизводителя, основной причиной переноса релиза тягача является нехватка аккумуляторов на основе новых элементов типа 4680, на базе которых работает грузовик.

Tesla

Tesla

«Мы успешно завершили испытания на производительность и долговечность батарей для Semi на нашем предприятии в Калифорнии и приближаемся к завершению производственной аттестации. Несмотря на существенный прогресс, нам предстоит ещё много работы перед тем, как мы сможем поставить их производство на поток», — сообщила Tesla в рамках своего финансового отчёта за второй квартал 2021 года.

Новость резко контрастирует с более ранними сообщениями компании о том, что к концу 2021 года производитель сможет выпускать по пять тягачей Semi в неделю. Вероятно, данные экземпляры Tesla будет использовать для продолжения тестирования машин до начала их массового производства.

По заявлениям Tesla, тягач Semi будет выпускаться в двух версиях: с запасом хода около 500 км и стоимостью $150 тыс., а также с запасом хода в 800 км и ценой в $180 тыс. Заряжаться Semi будут в сети станций Megacharger, обеспечивающих более высокую мощность по сравнению со станциями Supercharger для легковых электромобилей производителя.

Tesla

Tesla

До следующего года компания также задерживает выпуск внедорожника Cybertruck, который она представила в 2019 году. Изначально планировалось, что выпуск модели начнётся в конце 2021 года. Автомобиль будет выпускаться на заводе Gigafactory в Остине, однако сейчас компания ставит приоритетом увеличение объёмов производства кроссовера Model Y.

«Мы также наблюдаем прогресс в индустриализации Cybertruck, который планируем выпускать на заводе в Остине после Model Y. В настоящий момент Cybertruck находится в стадии альфа-тестирования. Мы перейдём к фазе бета-тестирования автомобиля позже в этом году», — отметила компания в квартальном отчёте.

Базовую модель Cybertruck компания оценила в $39 990. Цена на старшие версии электрического пикапа с тремя электрическими моторами начнётся с $69 990. Автомобиль получит запас хода до 800 км от одного заряда и сможет перемещать грузы весом до 4,5 тонны.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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