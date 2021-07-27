Geely начинает продавать новый паркетник за $12 000

Компания Geely представила свой обновленный кроссовер Binyue, который в некоторых странах известен под названием Coolray. В базовой комплектации он будет стоить всего 12 тысяч долларов.

Длина этого кроссовера оставляет 4330 мм, ширина – 1800 мм, высота - 1609 мм, а колесная база - 2600 мм.

Обновленный Binyue получил новую решетку радиатора, агрессивный передний бампер, новую оптику, большой спойлер на багажной двери, рестайлинговый задний бампер и задние фары.

Салон отделан новыми материалами, у информационно-развлекательной системы теперь не 8-дюймовый, а 12,3-дюймовый дисплей. Это самые заметные изменения в салоне. Автомобиль получил современные системы помощи водителю и активной безопасности.

В линейку двигателей входит 1,4 л мотор с наддувом мощностью 141 л.с., который работает вместе с роботизированной коробкой передач, а также 1,5 л силовой агрегат с наддувом мощностью 177 л.с. Привод – передний.

Продажи в Китае этого кроссовера начнутся в следующем месяце. В "базе" он будет стоить от 12 тысяч долларов.

Напомним, ранее в Китае начались продажи обновленного кроссовера Trumpchi GS4. В базовой комплектации он стоит от 14 тысяч долларов.