Geely начинает продавать новый паркетник за $12 000

Компания Geely представила свой обновленный кроссовер Binyue, который в некоторых странах известен под названием Coolray. В базовой комплектации он будет стоить всего 12 тысяч долларов.

Geely начинает продавать новый паркетник за $12 000

Длина этого кроссовера оставляет 4330 мм, ширина – 1800 мм, высота - 1609 мм, а колесная база - 2600 мм.

Обновленный Binyue получил новую решетку радиатора, агрессивный передний бампер, новую оптику, большой спойлер на багажной двери, рестайлинговый задний бампер и задние фары.

Geely начинает продавать новый паркетник за $12 000

Салон отделан новыми материалами, у информационно-развлекательной системы теперь не 8-дюймовый, а 12,3-дюймовый дисплей. Это самые заметные изменения в салоне. Автомобиль получил современные системы помощи водителю и активной безопасности.

В линейку двигателей входит 1,4 л мотор с наддувом мощностью 141 л.с., который работает вместе с роботизированной коробкой передач, а также 1,5 л силовой агрегат с наддувом мощностью 177 л.с. Привод – передний.

Geely начинает продавать новый паркетник за $12 000

Продажи в Китае этого кроссовера начнутся в следующем месяце. В "базе" он будет стоить от 12 тысяч долларов.

Geely начинает продавать новый паркетник за $12 000

Напомним, ранее в Китае начались продажи обновленного кроссовера Trumpchi GS4. В базовой комплектации он стоит от 14 тысяч долларов.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В китайской провинции Хэнань из-за сильного ливня затопило метро, 12 человек погиблиВ китайской провинции Хэнань из-за сильного ливня затопило метро, 12 человек погибли
В Калифорнии разбился и взорвался частный реактивный самолетВ Калифорнии разбился и взорвался частный реактивный самолет
Мощнее и технологичней: Porsche обновил кроссовер Macan
В выходные в центре Киева ограничат движение из-за спортивных соревнованийВ выходные в центре Киева ограничат движение из-за спортивных соревнований
Производитель электромобилей Rivian получил $2,5 млрд инвестиций от Amazon и FordПроизводитель электромобилей Rivian получил $2,5 млрд инвестиций от Amazon и Ford
Блок рекламы


Похожие новости
Renault начинает продажи нового бюджетного электромобиляRenault начинает продажи нового бюджетного электромобиля
ТОП-10 авто, которые владельцы не хотят продавать даже через 15 летТОП-10 авто, которые владельцы не хотят продавать даже через 15 лет
Шпионы рассекретили новый Kia SoulШпионы рассекретили новый Kia Soul
Шпионы впервые показали новый гибридный Kia SportageШпионы впервые показали новый гибридный Kia Sportage
Land Cruiser 300: покупателям запретили его продавать в течении годаLand Cruiser 300: покупателям запретили его продавать в течении года
Kia показала новый Sportage в базовой комплектацииKia показала новый Sportage в базовой комплектации
Honda разрабатывает новый кроссоверHonda разрабатывает новый кроссовер
В Украине появился новый Nissan Juke: объявлены ценыВ Украине появился новый Nissan Juke: объявлены цены
В Киеве заметили новый Toyota Land Cruiser 300В Киеве заметили новый Toyota Land Cruiser 300
В Сети показали новый Volkswagen Golf GTI 2002 годаВ Сети показали новый Volkswagen Golf GTI 2002 года
Последние новости
Подгружаем последние новости