Два арестованных самолета Boeing выставили на продажу. Аукционы запланированы на 5 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Вашему вниманию два восстановленных на продажу арестованных пассажирских самолета Boeing", - говорится в сообщении.

Один из самолетов - Boeing 737-500, производитель Boeing Company, Seatlly (USA), 1990 года выпуска. Максимальное количество пассажиров - 114 человек. Максимальный взлетный вес - 60 555 кг. Стартовая цена - 26 785 000 грн.

Второй самолет - DC-9-83 (MD-83), производитель Mcdonnell Douglas-Boeing (USA), 1991 года выпуска. Максимальное количество пассажиров -170 человек. Взлетный вес - 72 575 кг. Стартовая цена - 13 818 000 грн.

Сейчас самолеты находятся в аэропорту "Борисполь".

Ранее Фонд гарантирования выставлял на продажу два самолета Boeing-737-500 по 830 млн грн. Аукцион по английской модели должен состояться 2 июля.