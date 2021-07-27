В Польше умер второй пострадавший в ДТП с микроавтобусом украинец

Трое других пострадавших работников из Украины находятся в больницах.

В Польше умер второй пострадавший в ДТП с микроавтобусом украинец
Фото: tvn24.pl

В Польше умер второй пострадавший после ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Nissan, которое произошло в субботу, 24 июля, вблизи города Радомско Лодзинского воеводства.

Об этом сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц, передает Укринформ.

Он добавил, что о смерти мужчины уже проинформировали родственников. Решается вопрос транспортировки тела домой.

По информации дипломата, трое других пострадавших граждан Украины находятся в больницах. Они имеют медицинскую страховку, необходимую для длительного лечения.

Дело в отношении ДТП украинского микроавтобуса находится на контроле посольства Украины в Варшаве, ГКУ в Кракове, Департамента консульской службы МИД Украины.

Как сообщалось, ДТП произошло примерно в 7:20 (по киевскому времени) 24 июля. Водитель автомобиля Nissan выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen Transporter. В микроавтобусе находились девять человек, в том числе семь граждан Украины в возрасте 37-54 года, которые работают в строительной фирме. В больнице во время операции умер 37-летний украинец.

Впоследствии выяснилось, что 36-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем, имела в крови четыре промилле алкоголя. Ее задержали. Местная прокуратура выдвинула женщине обвинение в доведении до катастрофы в наземном движении. Ей грозит до 12 лет заключения.

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