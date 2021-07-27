Шулявский мост подорожал вдвое до 2 миллиардов гривен

Мэрия Киева объявила о перезапуске скандальной реконструкции.

Шулявский мост подорожал вдвое до 2 миллиардов гривен
Фото: kyivcity.gov.ua

Киевская городская государственная администрация 21 июля переутвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана (Шулявский мост).

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Он предусматривает реконструкцию в течение восьми месяцев, а ее общая стоимость выросла с 1,05 млрд гривен почти до 2 млрд.

Напомним, в 2018 году сумма подряда, выставленного на тендер, составляла чуть меньше 600 млн гривен. 7 октября 2019 года глава Киевской горадминистрации Виталий Кличко подписал новый проект реконструкции Шулявского путепровода со сметной стоимостью 1,05 млрд гривен.

Однако его заместитель Николай Поворозник еще зимой 2020 года говорил, что этой суммы недостаточно.

В 2017 году, после разрушения части Шулявского путепровода, КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года, а в конце декабря проезд по нему открыли.

Строительство всех съездов до сих пор не завершено.

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