Укрзализныця в августе откроет обновленную железнодорожную платформу на Святошине

Кроме Киева, обновить инфраструктуру и подвижной состав поездов пригородного сообщения планируется в Днепре и Харькове.

Реконструкцию железнодорожной платформы на станции Святошин планируется закончить уже в августе этого года. Работы проходят в рамках проекта Kyiv City Express, который является частью программы Президента Владимира Зеленского «Большое строительство», сообщил в Facebook исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Иван Юрик.

«Святошин - транспортный хаб, обслуживающий около полумиллиона жителей города Киева и пригорода, проживающих на Борщаговке, Академгородке, Нивках, Святошино, и пассажиров, следующих с Тетеревского направления: Ирпеня, Бучи, Немешаево, Ворзеля, Коростеня», - написал Юрик.

Как рассказала пресс-служба УЗ, во время реконструкции на станции будет построена новая высокая платформа с навесом, обеспечена доступность для всех категорий маломобильного населения. Там также обустроят современную систему освещения, оповещения, видеонаблюдения и безопасности.

По словам Юрика, реконструированная станция станет первой тестовой площадкой для внедрения Укрзализныцей новейших технологий и IT-решений.

«Укрзализныця установит автоматы для покупки билетов на пригородные поезда и турникеты. Автоматы позволят пассажиру быстро и удобно приобрести билет, а турникеты решат проблему «зайцев». Такой комплексный подход будет реализован и на других станциях и вокзалах страны», - отметил руководитель УЗ.

Реконструкция еще ряда платформ начнется в следующем году. В частности, на пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский на месте низких планируется возвести высокие посадочные платформы, которые будут приспособлены для инклюзивных поездов.

«Наша цель остается неизменной: разгрузить дороги, сделать инфраструктуру Киева и пригорода гибкой и «умной», сфокусироваться на каждой станции отдельно и внедрить решения, которые в дальнейшем сделают пригородный транспорт удобным для каждого», - резюмировал Юрик.