В Калифорнии разбился и взорвался частный реактивный самолет

Количество жертв до сих пор неизвестно.

В Калифорнии разбился и взорвался частный реактивный самолет
Фото: City of Truckee Public Works

Небольшой реактивный самолет Bombardier CL 600 упал при заходе на посадку в аэропорту Траки-Тахо в Калифорнии. Как сообщает местное издание CBS Sacramento, самолет приземлился на соседнем поле для гольфа рядом с жилым кварталом и взорвался.

Все, кто был на борту, погибли, но информации о количестве жертв это до сих пор нет. В таком самолете могло находиться до 16 человек. Так же неизвестно откуда он прилетел.

Момент взрыва попал на камеру наблюдения одного из частных домов, расположенных возле гольф-клуба. Владелец дома рассказал, что видел высоченный огненный столб, от которого "20-метровая сосна загорелась, как спичка".

Местные власти заявили, что жителям повезло не попасть под обломки.

Причиной катастрофы, скорее всего, стала плохая погода. Город Траки находится на высоте около 1,7 км над уровнем моря, где часто формируются непредсказуемые ветры и штормы. По словам одного из местных пилотов, разбившийся самолет был слишком маленьким для этого аэропорта. "У него очень маленькие крылья, и он создан для высокой скорости", - сказал он.

Кроме того, добавил он, посадка в аэропорту Траки-Тахо требует хорошей видимости.

Video from City of Truckee Public Works shows the aftermath of the plane crash.#Californiapic.twitter.com/uSCXWAgQ1E

— Steve_Ampy ? ? (@steve_ampy) July 26, 2021

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