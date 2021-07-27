На трассе Киев - Одесса рейсовый автобус влетел в припаркованную фуру, есть погибший

Поздно ночью 27 июля на автодороге "Киев-Одесса" рейсовый автобус " Киев - Кишинев" столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"27 июля в 3 ч. 45 мин. вблизи с. Знаменка Подольского района на автодороге М 05 «Киев-Одесса» в результате столкновения рейсового автобуса сообщением «Киев-Кишинев» (в нем находились 20 пассажиров) и грузового автомобиля, погиб один человек и пострадали 6 человек (из них 1 ребенок 2008 г.р.), которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

В полиции области уточнили, что предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине.

Фото: od.npu.gov.ua

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, медики оказывают помощь пассажирам. Движение транспортных средств на 309 километре автодороги затруднено.

Напомним, на Закарпатье пассажирский поезд столкнулся с фурой. В результате ДТП пострадали пассажиры.