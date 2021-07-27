В Украине хотят по-новому строить дороги и развязки

В Украине планирует по-новому строить дороги и транспортные развязки. Уже разработан соответствующий проект изменений в правила проектирования автомобильных дорог.

В Украине хотят по-новому строить дороги и развязки

В частности, предлагается ввести новые условия создания слоев дорожной одежды, полос движения для аварийной остановки, пешеходных переходов, дорожных ограждений и тому подобное.

Ожидается, что эти нововведения снизят количество ДТП, то есть они направлены на повышение безопасности водителей, пассажиров автомобилей и пешеходов.

Также разработана таблица для проектирования транспортных развязок. Они делятся на классы в соответствии с категориями дорог на пересечениях и переключениях, а также интенсивности движения на них.

Авторы этих нововведений брали пример со Швеции, в которой реализуется программа Vision Zero для повышения безопасности дорожного движения.

Напомним, ранее сообщалось, что в I полугодии 2021 года в Украине произошло 86 459 ДТП, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Чаще всего ДТП происходили из-за нарушения правил маневрирования - 35 947 случаев, и из превышения скоростного режима - 20 414 случаев.


Максимов Віталій, Тудей

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