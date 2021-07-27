В Украине появилась новая автомобильная марка: названы цены и характеристики

В конце июля в Киеве открыли первый официальный дилер испанского спортивного бренда Cupra. Яркий фирменный кроссовер стоимостью чуть более миллиона гривен уже заметили в столице.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на 24.ua.

«Гарантия на автомобили составляет 5 лет или 100 000 км, программа финансирования включает два года нулевых ставок, а каждый покупатель получит сертификат на бесплатный курс контраварийного вождения», — говорится в сообщении.

По размерам и колесной базе Cupra Formentor похож на одноплатформенного VW Tiguan. Панель приборов электронная, экран мультимедийной системы 12-дюймовый. Также есть несколько медных вставок.

Чаще всего спортивные авто Cupra имеют фирменный матово-серый цвет.

«Cupra Formentor – спортивный кроссовер, поэтому под капотом установлен настоящий монстр. Его 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель в комплектации VZ на 310 л.с. разгоняет машину до сотни за 4,9 с. Также есть вариант с дизельным двигателем на 150 л.с. Кстати, он наиболее доступен по цене – от 1 020 474 грн. Впрочем, 310-сильная версия всего на 159 тысяч дороже, а имеет характеристики настоящего “горячего” хэтча», — говорится в сообщении.