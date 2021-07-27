Блогер разобрал Outlander и показал, что внутри (видео)

Mitsubishi Outlander можно назвать классическим представителем японского автопрома. У него крепкая подвеска и хорошие двигатели. Ведущий Youtube-канала "Клубный сервис" Илья разобрал Outlander с пробегом 160 км, чтобы выяснить его достоинства и недостатки.

Блогер разобрал Outlander и показал, что внутри (видео)

К кузову у блогера претензий не было. Он сварен аккуратно, швы защищены герметизирующим составом, днище защищено антикоррозийной защитой. Следы коррозии были замечены на сайлентблоках задних рычагов, болтовых соединениях стойки стабилизатора.

Для шумо- и виброизоляции использованы войлок, пенопластовые вставки и поролон. Возможно, в XXI веке нужно перейти уже на более современные материалы.

Под капотом находится вполне надежный 2,0 л атмосферный двигатель, который работает вместе с вариатором. У Outlander вариатор более надежный, чем у предыдущих моделях.

В целом блогер остался доволен автомобилем. Он считает, что это отличное решение для тех, кто "познал дзен" и хочет ездить на настоящем автомобиле.

Ранее ведущий Youtube-канала "Клубный сервис" разобрал Skoda Karoq и показал, что внутри.


Максимов Віталій, Тудей

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