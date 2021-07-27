Renault начинает продажи нового бюджетного электромобиля

Renault и китайская компания Jiangling разработали новый бюджетный электрический седан Yi. Он появится не только в Китае, но и в Европе.

Продажи электрического седана Yi в Поднебесной начнутся 28 июля. Покупателям его предложат в нескольких версиях.

Седан получил вполне современный и красивый дизайн. Декоративные элементы не кажутся нам лишними. Бамперы имеют немного агрессивную форму. Судя по всему, эта модель будет относиться к сегменту компактных электрических седанов.

В топовой версии предлагается кожаная отделка с двумя большими сенсорными дисплеями и современными технологиями (распознование команд голосом и жестами).

В целом Yi получил большое количество оборудования и технологий, в том числе системы активной безопасности и помощи водителю. В дальнейшем у него будет автопилот 3-го уровня.

В базовой комплектации этот седан оснащается одним электромотором мощностью 147 л.с. В топовых версиях два электромотора. Разгон до 100 км/ч составляет 5,8 секунды при максимальной скорости 140 км/ч. Запас хода – от 140 до 400 км, в зависимости от версии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начались продажи нового фургона Renault Express. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.