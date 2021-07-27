ТОП-10 авто, которые владельцы не хотят продавать даже через 15 лет

Многие автомобилисты стараются, как только позволяют финансы, купить новый автомобиль. Но есть водители, которые ни за что на свете не хотят продавать свои "ласточки". Эксперты ISeeCars.com назвали 10 лучших машин, которые владельцы не хотят продавать даже через 15 лет после начала эксплуатации.

ТОП-10 авто, которые владельцы не хотят продавать даже через 15 лет

Первое место в этом рейтинге занял Toyota Prius. 13,7% владельцев этого гибрида ездят на нем 15 лет и даже больше. Для гибридной машины это великолепный результат.

На втором месте среднеразмерный кроссовер Toyota Highlander. 12,4% владельцев Highlander ездят на нем 15 лет или больше.

Третье место вполне заслужено занял пикап Toyota Tacoma, так как он давно известен своей надежностью. У 11,6% владельцев эти пикапы остаются 15 лет.

Неожиданно высокое четвертое место занял минивэн Toyota Sienna. 11,5% владельцев Sienna не расстаются с ним как минимум 15 лет. Видимо, дело в том, что это семейный автомобиль, поэтому им так долго пользуются.

На пятом месте пикап Toyota Tundra, который тоже славится своей надежностью. У 11,3% владельцев эти пикапы остаются 15 лет.

ТОП-10 авто, которые владельцы не хотят продавать даже через 15 лет

В десятку автомобилей, с которыми не хотят расставаться их владельцы, также попали следующие модели: Honda CR-V (10,7%), Honda Pilot (10,4%), Subaru Forester (9,8%), Toyota 4Runner (9,4%) и Toyota Sequoia (9,1%).

Обратите внимание, что в этом рейтинге только японские автомобили. Здесь нет ни одной американской модели, хотя рейтинг составили на основе анализа продаж машин в США.

Напомним, ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.


Максимов Віталій, Тудей

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