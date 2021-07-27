Шпионы рассекретили новый Kia Soul

Фотошпионы показали в Сети первые шпионские фотографии обновленного субкомпактного кроссовера Kia Soul. Его заметили в хорошо закамуфлированном виде во время дорожных тестов в Южной Корее.

Шпионы рассекретили новый Kia Soul

К сожалению, из-за камуфляжа трудно сказать, какие изменения в дизайне произойдут у обновленного Soul. Судя по всему, он сохранит свой традиционный дизайн, по которому его так легко узнать. Он получит рестайлинговые бамперы, немного измененную решетку радиатора, оптику и задние фары. В целом изменения будет носить косметический характер.

Салон тоже должен немного обновиться. Ожидается появление более современных технологий, цифровой приборной панели и информационно-развлекательной системы с 10,25-дюймовым дисплеем.

В линейке двигателей появится новый 1,6 л бензиновый турбомотор семейства SmartStream.

Шпионы рассекретили новый Kia Soul

Когда Kia официально представит обновленный Soul – еще не известно. Видимо, это произойдет ближе к концу года.

Напомним, ранее компания Kia показала Kia Sportage нового, пятого, поколения в базовой комплектации. В Южной Корее уже начались продажи этой новинки.


Максимов Віталій, Тудей

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