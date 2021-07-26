Украина и Канада хотят производить модифицированные самолеты Ан-74ТК-200

Украина и Канада хотят производить модифицированные самолеты Ан-74ТК-200

Украина и Канада готовят масштабный проект, предусматривающий производство модифицированных самолетов Ан-74ТК-200 для международных рынков. Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе ГК "Укроборонпром".

"ГП "Антонов и правительство Квебека готовы содействовать подписанию соглашения между Министерством стратегических отраслей промышленности Украины, Государственным концерном "Укроборонпром" и его предприятиями о производстве самолетов Ан-74ТК-200 для международных рынков, в том числе и североамериканских", - говорится в сообщении.

В частности, на сегодняшний день уже создана компания "Антонов-Канада", первоочередной задачей которой является организация сотрудничества и налаживание работы конструкторского бюро по исследованиям и разработкам, предыдущим наработкам и испытаниям, на основе которых изготавливается модель самолета для летных испытаний.

Отмечается, что наиболее перспективной для реализации этой цели является модель самолета Ан-74ТК-200, разработанная КБ "Антонов", которая массово выпускалась Харьковским государственным авиационным производственным предприятием.

Предполагается, что в будущей модели самолета будут максимально использоваться новейшие перспективные авиационные технологии. Также акцент будет сделан на соответствие проекта критериям сертификации Канадского авиационного управления, что может значительно ускорить будущий процесс сертификации.

В Укроборонпроме напомнили, что модель Aн-74TK-200 имеет критическую зависимость от использования количества компонентов, произведенных в РоSSии; это исключает сертификацию на международных рынках.

"Прежде всего это касается критической зависимости от использования значительного количества компонентов, произведенных на территории РФ, которые не соответствуют современным требованиям, что не позволяет получить обязательную сертификацию самолетов на европейских и американских рынках", - пояснили в Укроборонпроме.

Окончательная сборка модели самолета, процесс проектирования которого сейчас идет, будет организована на производственных мощностях в Украине и Канаде.

Как сообщалось, самолет Ан-74ТК-200 предназначен для перевозки 52 пассажиров, грузов весом до 10 тонн, а также смешанных пассажирских и грузовых перевозок на международных воздушных маршрутах короткой и средней дальности.

Максимальная взлетная масса самолета - 36,5 тонны, максимальная высота полета - 10 100 м, крейсерская скорость - 600-700 км/ч, дальность полета с грузом 10 тонн - 950 км, при нагрузке 1,8 тонны она составляет 4 250 км. Экипаж состоит из двух человек.

Самолет можно использовать в особо суровых условиях эксплуатации, таких как арктические или высокогорные, временные, естественные, ограниченные взлетно-посадочные полосы с минимальной или отсутствующей инфраструктурой поддержки, что, безусловно, является рыночным преимуществом этой модели самолета.

Канадская коммерческая корпорация (ККК) и Государственный концерн "Укроборонпром" подписали Меморандум о взаимопонимании между ККК и ГК "Укроборонпром" о сотрудничестве в сфере стратегической безопасности, обороны, аэрокосмической деятельности и производства боеприпасов.

МинПром по материалам Укринформ

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