В ДТП на Львовщине пострадали семь человек, из них трое детей (обновлено)

На трассе Киев - Чоп столкнулись две легковушки.

На Львовщине возле села Розвадов на трассе Киев - Чоп произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись автомобили Honda и Skoda.

"По предварительной информации, 6 травмированных: 4 детей и 2 взрослых. Движение затруднено", - сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Отмечается, что тянучка в обоих направлениях составляет примерно по километру. Патрульные организовали реверсивное движение.

По словам патрульного Николая Заяца, который находится на месте ДТП, один ребенок в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести, передает zaxid.net.

Обновление. По данным областной полиции, в ДТП пострадали семь человек, из которых трое детей.

Столкновение произошло сегодня, 26 июля, около 08:00.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Хонда Сивик", 63-летний житель Львова, выехал на встречную полосу, где столкнулся со "Шкодой" под управлением 54-летнего жителя Тернопольской области", - говорится в сообщении.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель "Шкоды" и четверо его пассажиров, среди которых трое детей 5, 8 и 10 лет, а также 21-летняя девушка - все жители Тернопольской области. Кроме того, травмированы водитель "Хонды" и его пассажир, 40-летняя львовянка.

Всех пострадавших доставили в больницу.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье бус столкнулся с грузовиком, среди пострадавших шестеро детей.

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