В США протестируют дорогу из магнитного цемента, которая сможет заряжать электромобили на ходу

В скором времени в штате Индиана планируется протестировать дорогу, которая позволяет электромобилям подзаряжаться во время движения. Это станет результатом того, что департамент транспорта штата Индиана (INDOT) и Университет Пердью присоединились к инициативе «Повышение устойчивости с помощью энергетической инфраструктуры для электрификации дорог» (ASPIRE), в рамках которой разрабатываются технологии зарядки электромобилей.

В США протестируют дорогу из магнитного цемента, которая сможет заряжать электромобили на ходу

Изображение: AutoBlog

Данный проект реализуется совместно с немецкой компанией Magment, которая производит намагниченный цемент (магмент). В ходе трёхэтапного тестирования исследователи намерены проверить, способен ли продукт Magment заряжать движущиеся электромобили, подавая мощность более 200 киловатт. О магменте мало что известно, но на сайте производителя сказано, что бетонная среда с магнитными частицами имеет «рекордную эффективность беспроводной передачи энергии до 95 %», требует «стандартных затрат на установку», обеспечивает универсальную зарядку, всепогодна, имеет высокую теплопроводность и защищена от вандализма.

На первом этапе тестирования исследователи испытают, проанализируют и оптимизируют магнитный цемент в лабораторных условиях, чтобы установить его пригодность для использования на дорогах. Эту работу планируется начать к концу лета. Если материал докажет свою эффективность, то позднее он станет основой участка реальной дороги длиной в четверть мили, который будет тестироваться с помощью электромобилей мощностью 200 киловатт и выше. Если и здесь результаты будут многообещающими, то магнитный цемент используют для строительства более протяжённого участка на одной из дорог общего пользования в Индиане.

Стоит отметить, что уже много лет исследователи из разных стран мира работают над созданием дорожного покрытия, которое могло бы эффективно заряжать электромобили во время движения. Если зарядка аккумулятора станет такой же простой, как и вождение, это будет способствовать более быстрому переходу на электромобили во всём мире.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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