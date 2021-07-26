Пассажир "Укрзализныци" выпал из поезда "Львов - Мариуполь"

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пассажир "Укрзализныци" выпал из поезда "Львов - Мариуполь"
Фото: lv.npu.gov.ua

23-летний житель Хмельницкого выпал из поезда "Львов - Мариуполь".

Происшествие произошло ночью 26 июля во время движения в городе Золочев вскоре после отправления поезда, сообщается на сайте Национальной полиции.

"Предварительно правоохранители выяснили, что мужчина в тамбуре самовольно открыл дверь во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона", - говорится в сообщении.

Мужчина получил тяжелые травмы и госпитализирован в реанимацию.

Событие будут расследовать в рамках уголовного производства по ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 12 июня в поезде "Рахов - Киев" пассажир упал с верхней полки и через несколько часов умер.

В 2019 году из поезда, который ехал этим же маршрутом, выпал 11-летний мальчик, который возвращался с отдыха в Яремче. Он погиб.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В китайской провинции Хэнань из-за сильного ливня затопило метро, 12 человек погиблиВ китайской провинции Хэнань из-за сильного ливня затопило метро, 12 человек погибли
В Киеве заметили новый Toyota Land Cruiser 300В Киеве заметили новый Toyota Land Cruiser 300
Мощнее и технологичней: Porsche обновил кроссовер Macan
В выходные в центре Киева ограничат движение из-за спортивных соревнованийВ выходные в центре Киева ограничат движение из-за спортивных соревнований
Производитель электромобилей Rivian получил $2,5 млрд инвестиций от Amazon и FordПроизводитель электромобилей Rivian получил $2,5 млрд инвестиций от Amazon и Ford
Блок рекламы


Похожие новости
В Хорватии перевернулся пассажирский автобус, есть 10 погибших и не менее 44 пострадавшихВ Хорватии перевернулся пассажирский автобус, есть 10 погибших и не менее 44 пострадавших
На Луганщине автобус съехал с дороги, пятеро пассажиров госпитализированыНа Луганщине автобус съехал с дороги, пятеро пассажиров госпитализированы
Пассажирский поезд столкнулся с фурой на Закарпатье, пострадали пассажирыПассажирский поезд столкнулся с фурой на Закарпатье, пострадали пассажиры
В Киеве пассажиры толкали сломаный троллейбус и въехали во внедорожникВ Киеве пассажиры толкали сломаный троллейбус и въехали во внедорожник
Пассажиров и персонал аэропорта "Львов" эвакуировали из-за подозрительного чемоданаПассажиров и персонал аэропорта "Львов" эвакуировали из-за подозрительного чемодана
В Ровенской области рейсовый автобус попал в ДТП, 16 пассажиров госпитализированыВ Ровенской области рейсовый автобус попал в ДТП, 16 пассажиров госпитализированы
Китай разрабатывает гиперзвуковой пассажирский самолёт, похожий на Concorde, но намного больше
"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда "Житомир - Одесса""Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда "Житомир - Одесса"
YanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететьYanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететь
Под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшиеПод Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие
Последние новости
Подгружаем последние новости