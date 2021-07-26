Пассажир "Укрзализныци" выпал из поезда "Львов - Мариуполь"
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
23-летний житель Хмельницкого выпал из поезда "Львов - Мариуполь".
Происшествие произошло ночью 26 июля во время движения в городе Золочев вскоре после отправления поезда, сообщается на сайте Национальной полиции.
"Предварительно правоохранители выяснили, что мужчина в тамбуре самовольно открыл дверь во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона", - говорится в сообщении.
Мужчина получил тяжелые травмы и госпитализирован в реанимацию.
Событие будут расследовать в рамках уголовного производства по ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 12 июня в поезде "Рахов - Киев" пассажир упал с верхней полки и через несколько часов умер.
В 2019 году из поезда, который ехал этим же маршрутом, выпал 11-летний мальчик, который возвращался с отдыха в Яремче. Он погиб.