Пассажир "Укрзализныци" выпал из поезда "Львов - Мариуполь"

23-летний житель Хмельницкого выпал из поезда "Львов - Мариуполь".

Происшествие произошло ночью 26 июля во время движения в городе Золочев вскоре после отправления поезда, сообщается на сайте Национальной полиции.

"Предварительно правоохранители выяснили, что мужчина в тамбуре самовольно открыл дверь во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона", - говорится в сообщении.

Мужчина получил тяжелые травмы и госпитализирован в реанимацию.

Событие будут расследовать в рамках уголовного производства по ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 12 июня в поезде "Рахов - Киев " пассажир упал с верхней полки и через несколько часов умер.

В 2019 году из поезда, который ехал этим же маршрутом, выпал 11-летний мальчик, который возвращался с отдыха в Яремче. Он погиб.