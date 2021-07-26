Ровенские железнодорожники попались на краже дизтоплива из маневровых тепловозов

Подозреваемым вменяют присвоение до 30 тонн в месяц.

Фото: gp.gov.ua

Национальная полиция задержала пятерых работников ровенской дирекции Львовской железной дороги по подозрению в краже дизельного топлива.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора, они якобы систематически - дважды в день, утром и вечером - сливали топливо из маневровых тепловозов. Таким образом присваивалось от 15 до 30 тонн ежемесячно, которые затем продавались.

Во время оперативной закупки полиция приобрела у подозреваемых 200 литров горючего, а затем задержала их. Железнодорожникам сообщили о подозрении по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.3 ст.191 УК Украины).

Во время обысков было изъято 1400 литров дизельного топлива, пустые канистры, средства для откачки, пять автомобилей, которые использовались для перевозки канистр, мобильные телефоны, деньги, банковские карты, черновые записи.

Фото: gp.gov.ua

По данным" Укрзализныци", четырех подозреваемых арестовали, еще одному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Компания оценивает незаконную прибыль группы в 0,5-1 млн гривен ежемесячно.