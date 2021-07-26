"Киевпастранс" планирует купить два десятка электробусов в рамках Киотского протокола

Тендер будет проходить в формате открытых торгов.

"Киевпастранс" планирует купить два десятка электробусов в рамках Киотского протокола
Фото: kyivcity.gov.ua

КП "Киевпастранс" планирует купить до 20 электробусов в рамках Киотского протокола. Они будут использоваться вместо дизельных автобусов на маршрутах №55 (Дарницкая площадь - станция метро "Дворец спорта") и №62 (Ботсад - Контрактовая площадь).

Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"В ближайшее время будет сделан важный шаг в реализации Киевом проекта целевых экологических (зеленых) инвестиций и объявлена международная процедура закупки первых электробусов для КП «Киевпастранс». Ожидается, что в зависимости от хода открытых торгов, город приобретет 17-20 электробусов и необходимые для их работы зарядные станции. Важно, что закупка электроавтобусов будет осуществляться в рамках Киотского протокола, то есть это безвозвратная помощь", - заявил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Напомним, что в 2019 году Киевский городской совет утвердил целевую программу развития транспортной инфраструктуры на 2019-2023 годы. Она предусматривает закупку более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов за пять лет.

Программой предусмотрено увеличение доли электротранспорта в структуре пассажирских перевозок, в том числе путем внедрения подвижного состава, независимого от линейной электросети (троллейбус с автономным ходом, электробус).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В китайской провинции Хэнань из-за сильного ливня затопило метро, 12 человек погиблиВ китайской провинции Хэнань из-за сильного ливня затопило метро, 12 человек погибли
В Киеве заметили новый Toyota Land Cruiser 300В Киеве заметили новый Toyota Land Cruiser 300
Мощнее и технологичней: Porsche обновил кроссовер Macan
В выходные в центре Киева ограничат движение из-за спортивных соревнованийВ выходные в центре Киева ограничат движение из-за спортивных соревнований
Производитель электромобилей Rivian получил $2,5 млрд инвестиций от Amazon и FordПроизводитель электромобилей Rivian получил $2,5 млрд инвестиций от Amazon и Ford
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине упали цены на иномарки: что можно купить за 500 долларовВ Украине упали цены на иномарки: что можно купить за 500 долларов
В рамках "Большого строительства" отремонтировали дорогу к Шацким озерамВ рамках "Большого строительства" отремонтировали дорогу к Шацким озерам
Укравтодор планирует завершить устройство финишного покрытия на трассе Н-22 Устилуг-Луцк-Ровно до 1 июляУкравтодор планирует завершить устройство финишного покрытия на трассе Н-22 Устилуг-Луцк-Ровно до 1 июля
ГСЧС получила шестой вертолет в рамках соглашения с ФранциейГСЧС получила шестой вертолет в рамках соглашения с Францией
Украина планирует построить мост через Днестр в Молдову до 2023 годаУкраина планирует построить мост через Днестр в Молдову до 2023 года
Обнаружен заброшенный автосервис с десятками редких автоОбнаружен заброшенный автосервис с десятками редких авто
Полиция купила 100 Renault Duster и планирует еще 450 авто разных моделейПолиция купила 100 Renault Duster и планирует еще 450 авто разных моделей
Xiaomi планирует выпускать собственные электромобили. Акции компании взлетели на 9%Xiaomi планирует выпускать собственные электромобили. Акции компании взлетели на 9%
До 2023 года планируется восстановить все общегосударственные трассы - ТимошенкоДо 2023 года планируется восстановить все общегосударственные трассы - Тимошенко
"Укрзализныця" не планирует ограничивать движение через Киев и Львов"Укрзализныця" не планирует ограничивать движение через Киев и Львов
Последние новости
Подгружаем последние новости