"Киевпастранс" планирует купить два десятка электробусов в рамках Киотского протокола

КП "Киевпастранс" планирует купить до 20 электробусов в рамках Киотского протокола. Они будут использоваться вместо дизельных автобусов на маршрутах №55 (Дарницкая площадь - станция метро "Дворец спорта") и №62 (Ботсад - Контрактовая площадь).

Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"В ближайшее время будет сделан важный шаг в реализации Киевом проекта целевых экологических (зеленых) инвестиций и объявлена международная процедура закупки первых электробусов для КП «Киевпастранс». Ожидается, что в зависимости от хода открытых торгов, город приобретет 17-20 электробусов и необходимые для их работы зарядные станции. Важно, что закупка электроавтобусов будет осуществляться в рамках Киотского протокола, то есть это безвозвратная помощь", - заявил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Напомним, что в 2019 году Киевский городской совет утвердил целевую программу развития транспортной инфраструктуры на 2019-2023 годы. Она предусматривает закупку более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов за пять лет.

Программой предусмотрено увеличение доли электротранспорта в структуре пассажирских перевозок, в том числе путем внедрения подвижного состава, независимого от линейной электросети (троллейбус с автономным ходом, электробус).