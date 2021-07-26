Вьетнамский производитель электромобилей VinFast намерен освоить рынки США и Европы

Ускорение перехода на использование электромобилей, продиктованное изменениями климата, активнее всего стимулируется властями США и Европы, поэтому даже самые слабые игроки рынка воспряли духом. Вьетнамская компания VinFast, например, готова покорять рынки США и Европы, предлагая на них электромобили собственного производства.

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast намерен освоить рынки США и Европы

Источник изображения: DigiTimes

Издание DigiTimes сообщило об этих планах со ссылкой на Vietnam Investment Review. Компания VinFast уже открыла региональные офисы в США, Канаде, Франции, Германии и Нидерландах. Чтобы найти персонал на местах, вьетнамский новичок переманивает кадры у конкурентов, формируя команды для продвижения своей продукции на рынках новых для себя регионов. К марту 2022 года компания представит электромобили e35 и e36 — по всей видимости, их-то VinFast и будет предлагать на рынках США и Европы. Для привлечения внимания клиентов в некоторых странах будут проведены специальные мероприятия. Представители компании надеются, что VinFast сможет завоевать расположение клиентов не только качеством продукции, но и послепродажным обслуживанием.

Электромобиль VinFast e35 сочетает габаритную длину 4750 мм с колёсной базой 2950 мм. Машина имеет двухмоторную компоновку и полный привод в старших комплектациях, базовая довольствуется одним электромотором и приводом на одну ось. Ёмкость тяговой батареи может достигать 90 кВт*ч, а расчётный запас хода — 504 км. Одномоторная версия имеет мощность 150 кВт и крутящий момент 320 Н*м, двухмоторная увеличивает эти показатели прямо пропорционально. Модели полагается приличный набор ассистентов водителя. Во Вьетнаме заказы на VF e35 начнут приниматься в сентябре этого года, на зарубежных рынках — в ноябре. Поставки новинки за пределы Вьетнама стартуют не ранее июня следующего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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