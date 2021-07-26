В КГГА напомнили, где завтра будут перекрывать движение из-за мероприятий по празднованию 1033-летия Крещения Украины-Руси
Ограничения введут с 6 утра и с 14 часов дня.
В Киеве 27 июля из-за мероприятий по празднованию 1033-летия Крещения Украины-Руси будут перекрывать движение. На сайте КГГА указано, что с 06:00 будет перекрыто движение:
- на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади)
- на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская
- на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда)
- на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади)
- на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади)
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади)
- на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут).
С 14:00 будет перекрыто движение:
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской)
- на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы)
- на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной)
- на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)
- на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
Объехать можно будет по следующим схемам:
Ограничение движения в том числе связано с крестным ходом, запланированным Украинской православной церковью Московского патриархата. Московский патриархат планирует в 13:00 провести торжественный благодарственный молебен на Владимирской горке, который возглавит предстоятель церкви Онуфрий. После завершения молебна состоится крестный ход в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру.
Православная Церковь Украины отказалась от крестного хода из соображений безопасности во время ковида. ПЦУ во вторник начнет всенощное бдение в Михайловском Златоверхом соборе.
В среду в 8:30 Блаженнейший Митрополит Епифаний в этом же соборе возглавит Божественную литургию по случаю 1033-й годовщины Крещения Руси-Украины.
В этот же день в 11:00 торжества по случаю праздника продолжатся на Владимирской горке, где Предстоятель Православной Церкви Украины совершит молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.