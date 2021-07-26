В КГГА напомнили, где завтра будут перекрывать движение из-за мероприятий по празднованию 1033-летия Крещения Украины-Руси

Ограничения введут с 6 утра и с 14 часов дня.

В Киеве 27 июля из-за мероприятий по празднованию 1033-летия Крещения Украины-Руси будут перекрывать движение. На сайте КГГА указано, что с 06:00 будет перекрыто движение:

на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади)

на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская

на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда)

на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади)

на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади)

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади)

на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской)

на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы)

на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной)

на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)

на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

Объехать можно будет по следующим схемам:

Фото: КГГА

Фото: КМДА

Ограничение движения в том числе связано с крестным ходом, запланированным Украинской православной церковью Московского патриархата. Московский патриархат планирует в 13:00 провести торжественный благодарственный молебен на Владимирской горке, который возглавит предстоятель церкви Онуфрий. После завершения молебна состоится крестный ход в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру.

Православная Церковь Украины отказалась от крестного хода из соображений безопасности во время ковида. ПЦУ во вторник начнет всенощное бдение в Михайловском Златоверхом соборе.

В среду в 8:30 Блаженнейший Митрополит Епифаний в этом же соборе возглавит Божественную литургию по случаю 1033-й годовщины Крещения Руси-Украины.

В этот же день в 11:00 торжества по случаю праздника продолжатся на Владимирской горке, где Предстоятель Православной Церкви Украины совершит молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.