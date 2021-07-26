Производитель беспилотников Bayraktar заявил о намерении установить украинские двигатели на все модели боевых дронов

Производство по изготовлению беспилотников можно организовать и в Украине, считают в турецкой компании.

Турецкая военная компания Bayrak Makina в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) использует украинские двигатели. Сейчас они применяются на беспилотниках нового поколения Аk?nc?, но в дальнейшем их планируют устанавливать на всю продукцию компании.

Об этом генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил в эфире телеканала "Дом".

По его словам, среди соседних с Украиной государств компания Bayrak Makina первая, кто обратил внимание на украинские технологии и предложил полномасштабное сотрудничество, которое было заключено в 2018 году.

"Технология авиационной промышленности Украины - на высшем уровне, на уровне мировых стандартов. И нам есть что друг другу дать в этом сотрудничестве... мы уверены в том, что усилиями наших ученых, турецких и украинских, мы выйдем на новые горизонты по производству качественных беспилотных летательных аппаратов", - сказал Байрактар.

Он отметил, что направление строительства БПЛА будет развиваться, поэтому будет расширяться и сотрудничество с Украиной.

"В наших планах также производство модернизированной техники, более современных летательных аппаратов. И мы намерены на всю нашу технику, которая будет производиться в ближайшее время, устанавливать двигатели украинского производителя", - заявил гендиректор.

Байрактар продемонстрировал беспилотник нового поколения Akinci ("Акинчи", "Акынджи"), на который устанавливаются украинские двигатели.

"Это одна из наших сейчас главных новинок. Ударный беспилотный аппарат [Akinci], который оснащен украинским двигателем. Это технология, которой сейчас в мире обладают буквально считанные страны. Две-три страны. Это беспилотный аппарат нового поколения, он будет способен работать на стратегических дальних маршрутах", - сообщил он.

Производство по изготовлению беспилотников можно организовать и в Украине, считают в турецкой компании.

"Все зависит от Украины. Если Украина будет заинтересована в производстве подобных летательных аппаратов, Турция с удовольствием готова к сотрудничеству, к реализации совместных производственных программ. Безусловно, для стран, которые столкнулись с проблемой защиты, сохранения своей территориальной целостности, продукция нашего предприятия и эти технологии являются стратегически важными", - заверил гендиректор.

Компания Bayrak Makina также знаменита своими беспилотниками Bayraktar TB2. Это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета - более 12 часов. Bayraktar TB2 может выполнять разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, потому что способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Несколько беспилотников Bayraktar TB2 уже есть на вооружении ВСУ и прошли испытания в зоне боевых действий на Донбассе. Всего Украина намерена приобрести 48 таких аппаратов.