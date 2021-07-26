На КВСЗ заявили, что условия поставки вагонов для УЗ не бархатные

23 июля на счет открытого акционерного общества "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) поступил авансовый платеж от "Укрзализныци". Средства перечислены в соответствии с условиями договора № 431/2021-ЭТУ от 25 июня 2021 года на поставку 100 пассажирских вагонов.



Как сообщил председатель правления ОАО "КВСЗ" Максим Крамаренко, тем самым дан старт выполнению этой важной сделки. Так как по ее условиям именно со дня первого платежа начинается отсчет срока - КВСЗ должен осуществить поставки продукции в полном объеме в течение года, до конца июля 2022-го.



На предприятии говорят, что условия по контракту "не бархатные": авансовый платеж равен 30% от суммы контракта, при этом этих средств предприятию хватит на закупку лишь 50% комплектующих и материалов. По условиям договора первую партию вагонов - 10% от общего количества - планируется поставить не позднее чем за 6 месяцев со дня получения предоплаты.



Тем не менее Крюковский завод поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что договор на поставку 100 вагонов был заключен и начал воплощаться в жизнь.



Напомним, что на цели обновления пассажирского подвижного состава в 2021 году государственным бюджетом Украины предусмотрено финансирование закупки 100 пассажирских вагонов на сумму более 3 млрд грн. Такое количество вагонов будет закуплено за средства государственного бюджета впервые за всю историю независимой Украины.



В рамках договора будет построено 100 пассажирских вагонов, среди которых в частности: 51 купейный вагон, 12 вагонов типа СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.



