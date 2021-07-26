На трассе Днепр-Решетиловка завершается строительство крупнейшего в регионе туннельного путепровода

На строительстве новой трассы национального значения Н-31 Днепр - Решетиловка, которая является одним из главных объектов программы Президента Владимира Зеленского «Большое строительство», подходят к концу работы по сооружению путепровода тоннельного типа. Об этом сообщается на сайте Полтавской ОГА.

Путепровод будет крупнейшим в регионе. Высота сооружения составляет 5,5 метров, ширина - 9 метров. Он расположен на км 154 + 565 трассы и предназначен для пересечения дороги крупногабаритной сельскохозяйственной техникой и автомобилями местных жителей.

Путепровод является монолитной железобетонной конструкцией, на строительство которой было использовано около 1 000 кубометров бетона. Для доставки такого количества бетона на строительную площадку было задействовано около 100 бетоносмесителей. Также в конструкции было использовано более 200 тонн металлической арматуры.

Общая протяженность трассы Н-31 Днепр - Решетиловка, которая соединит Днепропетровскую и Полтавскую области и сделает сообщение между Днепром и Киевом более быстрым и комфортным, составляет 138,4 км. Дорога строится полностью с нуля, при этом участок в Полтавской области протяженностью 79 км будет полностью бетонным. В Днепропетровской области строятся еще 59 км трассы. Полтавский бетонный участок планируют завершить уже ко Дню независимости.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большое строительство» Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог как государственного, так и местного значения.