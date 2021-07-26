Mercedes намерен к 2030 году полностью перейти на выпуск электромобилей

Mercedes намерен к 2030 году полностью перейти на выпуск электромобилей

Автокомпания Mercedes до 2030 года полностью откажется от выпуска автомобилей на двигателях внутреннего сгорания в пользу электромобилей.

Об этом говорится в пресс-релизе концерна Daimler, который владеет брендом Mercedes, передает hromadske.

Все новые модели Mercedes будут работать на электричестве уже с 2025 года, но в течение пяти лет после этого на заводах компании продолжат выпускать старые модели с двигателями внутреннего сгорания.

В планах компании также строительство восьми новых заводов по всему миру для производства аккумуляторов для электромобилей и создания глобальной сети зарядных станций.

На реализацию этих целей в Mercedes выделили 40 млрд евро.


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