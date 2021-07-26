Самолет "Белавиа" подал сигнал бедствия на пути в Анталию - "Интерфакс" (обновлено)

Экипаж подал сигнал бедствия через час после взлета.

Самолет "Белавиа" подал сигнал бедствия на пути в Анталию - "Интерфакс" (обновлено)
Фото: belarus-news.eu

Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" рейса Минск-Анталия подал сигнал бедствия. Об этом со ссылкой на источники в авиадиспетчерской службе пишет "Интерфакс".

По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация. Экипаж подал сигнал бедствия через час после взлета. Речь идет о самолете с бортовым номером EW-455PA, который "Белавиа" приобрела пять лет назад. Ранее самолет нигде не эксплуатировался.

По данным источника ТАСС, самолет послал сигнал уже в воздушном пространстве РоSSии, над Белгородской областью.

Сначала сообщалось, что самолет посадят в Воронеже, однако впоследствии появилась информация, что борт направляется в Москву.

"Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном повышении температуры масла в двигателе", - сообщил источник "Интерфакса".

Обновление. Самолет сел в московском аэропорту "Домодедово", пишет "Интерфакс".

Напомним, что 23 мая в Национальном аэропорту Минск посадили самолет Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрыве бомбы на борту. По распоряжению Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо подняли военный истребитель МиГ-29.

Белорусские власти задержала двух пассажиров рейса - журналиста Романа Протасевича, который входит в так называемый "список террористов", и его девушку. Подробнее читайте в материале LB.ua "Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»".

После этого в аэропорту Минска как минимум на 2 часа задержали отправление самолета немецкой компании Lufthansa, что должен был вылететь в понедельник, 24 мая, в 14:20 по местному времени.

Европейские страны после задержания Протасевича прекратили авиасообщение с Беларусью.



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