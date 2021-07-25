В Кропивницком, Харькове и двух областях заработают камеры автофиксации нарушений ПДД

Камеры заработают с 12:00 часов 26 июля.

В Кропивницком, Харькове и двух областях заработают камеры автофиксации нарушений ПДД
Фото: МВД

С 12:00 часов 26 июля на дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков заработают камеры фиксации правонарушений.

Камеры будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, сообщили в МВД.

Кропивницкий и Харьков станут следующими областными центрами после Киева, в которых заработает видеофиксация.

Кировоградская область:

на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении г. Одесса (ограничение скорости 110 км / ч);

на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч).

Житомирская область:

на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч);

на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км / ч);

на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч);

на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км / ч);

на 158 км + 305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении г. Ровно (ограничение скорости 50 км / ч).

Кропивницкий:

ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км / ч);

ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км / ч);

ул. Полтавская, 40, в направлении ул. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км / ч).

Харьков:

просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км / ч).

"Указанные места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что с начала функционирования системы наблюдается общая тенденция снижения количества нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме.

Так, за год функционирования системы количество зафиксированных событий с признаками правонарушений снизилось почти в 10 раз. А одним из главных положительных последствий введения автофиксации является уменьшение количества ДТП в 3 раза в местах, где были установлены камеры.

Напомним, во Львовской области система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД начнет работать в декабре 2020 года.

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