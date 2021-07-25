В Украине замечен мощнейший внедорожник в мире - разгоняется до 290 км в час

В Киеве заметили сверхмощный Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Автомобиль не новый, ведь уже есть следующее поколение Jeep Grand Cherokee, но он все равно впечатляет.

Дело в том, что Jeep Grand Cherokee Trackhawk (наряду с Dodge Durango Hellcat с таким же мотором) является самым мощным серийным внедорожником в мире, сообщает «ТопЖыр». Его 6,2-литровый компрессорный V8 Hemi развивает 710 л. с. и обладает крутящим моментом в 870 Нм при 4800 об/мин.

Внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и развить 290 км/ч. Четверть мили он проходит за 12,1 с.

Конечно, у Jeep Grand Cherokee Trackhawk доработана подвеска с адаптивными амортизаторами, установлены новые мосты и тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами диаметром 400 мм спереди и 350 мм сзади.

При этом внешние отличия довольно таки скромные – более агрессивный передний бампер, обвес, новый выпуклый капот. В добавок, установлены 20-дюймовые диски, а сзади видны четыре выхлопных трубы.

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