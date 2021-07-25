Jeep Wrangler получил улучшенные внедорожные возможности

В Европе представили обновленный внедорожник Jeep Wrangler, который будет продаваться как модель 2021 года. Он получил модернизированный двигатель и улучшенные внедорожные возможности.

Jeep Wrangler получил улучшенные внедорожные возможности

Обновленный Wrangler в топовой комплектации Rubicon теперь имеет режим Off-Road+. Этот режим улучшает внедорожные возможности автомобиля на песке и камнях, регулируя системы ABS и ESC, педаль акселератора, контроль тяги и калибровку трансмиссии.

Внедорожная система круиз-контроля Selec-Speed теперь будет уже в базовой комплектации, что, конечно, является хорошей новостью. В базовой комплектации также есть адаптивный круиз-контроль, технология Start-Stop, система аварийного экстренного автоматического торможения и др.

Jeep Wrangler получил улучшенные внедорожные возможности

Wrangler теперь оснащается модернизированным 2,0 л бензиновым двигателем мощностью 268 л.с. У него выбросы СО2 на 10 гр/км меньше, чем у мотора, который был раньше. Силовой агрегат соответствует стандарту Euro-6D.

У версий Sahara, Overland и 80th Anniversary уровень выбросов СО2 составляет 243-251 гр/км, а у внедорожной версии Rubicon - 261-271 гр/км.

Jeep Wrangler получил улучшенные внедорожные возможности

Максимов Віталій, Тудей

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