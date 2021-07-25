В ДТП в Полтавской области погибли четыре человека

Авария произошла в воскресенье ночью.

Четыре человека погибли в результате ДТП в Полтавской области.

Об этом сообщили в ГСЧС.

25 июля в ГСЧС поступила информация об аварии, произошедшей около 05:00 вблизи с. Приходьки Пирятинского района.

На дороге Кролевец - Приятно в результате столкновения легкового и грузового автомобиля погибли 4 человека.

Для высвобождения тел погибших на месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники.

Напомним, в Киевской области водитель Skoda Felicia столкнулся с металлическим отбойником. Погиб человек.

В Луганской области возле пгт Новоайдар автобус съехал в кювет. Шестеро пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести.