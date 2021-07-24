Представлен отличный кроссовер за 380 тысяч гривен
Компактный кроссовер GAC Trumpchi GS4 вышел на рынок в 2015 году. В компании новинку позиционируют как соперника Kia Sportage. Спустя четыре года автомобиль сменил поколение, а в 2020 обзавелся новыми модификациями. К стандартной версии присоединился купе-кроссовер и удлиненный семиместный GS4 Plus.
Неудивительно, что покупатели сразу же переключились на более свежие вариации, а вот продажи базового кроссовера существенно снизились. Для того, чтобы взбодрить спрос на модель, производитель выпустил очередное обновление. Рестайлинг принес Trumpchi GS4 новую решетку радиатора с оригинальным наполнением в виде «плавников». При этом от предыдущих исполнений отказываться не стали. То есть покупатели смогут выбирать решетку из трех вариантов.
Также автомобилю переработали заднюю светотехнику, дополнив ее черной вставкой и тонкой красной полоской. Эмблему марки немного приподняли вверх. Салон трогать не стали. В его оснащение по-прежнему входит цифровая приборная панель, мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном, климат-контроль, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. В отделке добавили новый вариант, который сочетает черную и красную «кожу».
В движение китайский кроссовер приводит 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 169 л.с. (265 Нм), который сопряжен с шестиступенчатой «механикой» или АКПП. Привод – передний. Основным рынком сбыта модели является Китай. Стоимость обновленного кроссовера стартует от 14 000 долларов (около 380 тысяч гривен по актуальному курсу), сообщает