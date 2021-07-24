Украинский лоукостер SkyUp переоденет стюардесс в брюки и кроссовки

Планируется, что пассажиры увидят бортпроводниц в новой форме осенью этого года.

Фото: SkyUp

Крупнейший украинский лоукостер SkyUp после четырех лет работы решил изменить форму бортпроводниц, сделав ее более удобной. Вместо туфель стюардессы будут носить кроссовки, а вместо юбок - брючные костюмы спортивного кроя.

Фото: SkyUp

Об этом сообщает профильный сайт Аvianews.

По мнению руководства авиакомпании, это положительно скажется на самочувствии персонала, который вынужден много времени проводить на ногах.

Еще одно изменение - платок теперь будет крепиться на плече. Ранее его завязывали на шее.

Фото: SkyUp

Концепцию новой формы SkyUp Champions в авиакомпании описывают одной фразой "схватывает на лету".

Стиль SkyUp Champions включает также новый макияж для стюардесс, идея которого базируется на цветах неба, которые можно увидеть только на высоте. Это мягкий оранжевый, как на закате, и нежно голубой, как на рассвете.

Планируется, что пассажиры увидят бортпроводниц в новой форме SkyUp Champions уже осенью этого года. За это время подготовят 500 комплектов. Пошьют их на украинской фабрике.

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