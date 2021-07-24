Китайцы показали нового конкурента Land Cruiser Prado

Китайский концерн Great Wall показал первую фотографию своего нового кроссовера Tank 600, который будет размером чуть больше Toyota Land Cruiser Prado. В продаже эта новинка появится в конце 2021 года или в начале 2022 года.

Китайцы показали нового конкурента Land Cruiser Prado

Длина Tank 600 составляет 5070 мм, ширина - 1934 мм, высота - 1905 мм, а колесная база - 2850 мм. То есть это будет большой полноразмерный внедорожник.

Судя по фото и по эскизам, ранее попавшим в Сеть, Tank 600 получит огромную радиаторную решетку и элементы дизайна, напоминающие внедорожники и пикапы Toyota и Ford. В целом должен получиться вполне красивый автомобиль.

Этот китайский внедорожник будет иметь несколько вариантов бензиновых двигателей. Топовым будет 3,0 л мотор мощностью 350 л.с. и 500 Нм крутящего момента, который работает вместе с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный.

Китайцы показали нового конкурента Land Cruiser Prado

Как мы уже говорили, Great Wall планирует начать продавать Tank 600 в конце текущего года или в начале 2022 года. В дальнейшем должен появиться внедорожник Tank 700. У него размеры будут еще больше.


Максимов Віталій, Тудей

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