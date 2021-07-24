Производитель электромобилей Rivian получил $2,5 млрд инвестиций от Amazon и Ford

Ориентированный на производство электромобилей стартап Rivian получил инвестиции на сумму $2,5 млрд от компаний Amazon, Ford Motor и T. Rowe Price. Об этом стало известно буквально на следующий день после оглашения планов проекта на строительство второго завода в США .

Источник: reuters.com

«Поскольку мы вплотную приблизились к запуску производства машин, для нас жизненно важно продолжать смотреть вперёд и продвигать Rivian на следующую фазу роста. Это вливание средств... позволит масштабировать программы по выпуску новых автомобилей, расширить зону покрытия нашего производства на территории страны, а также простимулировать вывод продукции на международный рынок», — заявил глава компании Ар Джей Скейриндж (R.J. Scaringe).

На текущий момент у Rivian есть завод в городе Нормал (штат Иллинойс, США), компании уже удалось получить инвестиции на сумму $10,5 млрд. А до конца текущего года компания будет добиваться оценки своих активов более $50 млрд в ходе публичного листинга.

В отличие от большинства прочих производителей электрического транспорта из США , которые традиционно налаживают производство в Китае и Европе, Rivian пока предпочитает вести бизнес в Штатах, на домашней территории. Первыми фирменными моделями станут пикап R1T и внедорожник R1S. В дополнение будет создан фургон для доставки продуктов с Amazon. В перспективе на свет появятся модели поменьше, адресованные китайским и европейским потребителям, тогда же будет рассмотрен вопрос об открытии производства на этих территориях.

На прошлой неделе в своём письме господин Скейриндж отметил, что запуск производства был отложен из-за ситуации с пандемией COVID-19. Первые поставки пикапа R1T, изначально намеченные на июль, были перенесены на сентябрь, выпуск внедорожника R1S также был перенесён на осень.



