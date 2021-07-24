Шпионы впервые показали новый гибридный Kia Sportage

Фотошпионы впервые показали гибридный кроссовер Kia Sportage PHEV пятого поколения. Его заметили во время дорожных тестов в Южной Корее, когда он стоял на зарядной станции.

Шпионы впервые показали новый гибридный Kia Sportage

Обратите внимание, что Kia Sportage PHEV имеет короткую колесную базу. Значит, перед нами автомобиль, предназначенный специально для рынка Европы. В Южной Корее и в США у Sportage колесная база больше.

На данный момент известно, что Sportage PHEV пятого поколения, точно так, как и новый Hyundai Tucson, получит несколько вариантов гибридной силовой установки.

В частности, у этого кроссовера будет три варианта "мягкой" гибридной силовой установки. Полноценная гибридная силовая установка будет состоять из нового 1,6 л двигателя T-GDI Smartstream, электромотора и литий-ионного полимерного аккумулятора. Общая мощность такой гибридной силовой установки – 230 л.с.

Шпионы впервые показали новый гибридный Kia Sportage

Kia планирует начать продавать Kia Sportage пятого поколения в конце текущего года. Кроссовер получил заметные изменения в дизайне, в салоне. У него новые системы коммуникации, помощи водителю и активной безопасности.

Напомним, ранее эксперты британского журнала WhatCar назвали ТОП-10 самых надежных б/у кроссоверов.


Максимов Віталій, Тудей

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