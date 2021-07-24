Шпионы впервые показали новый гибридный Kia Sportage

Фотошпионы впервые показали гибридный кроссовер Kia Sportage PHEV пятого поколения. Его заметили во время дорожных тестов в Южной Корее, когда он стоял на зарядной станции.

Обратите внимание, что Kia Sportage PHEV имеет короткую колесную базу. Значит, перед нами автомобиль, предназначенный специально для рынка Европы. В Южной Корее и в США у Sportage колесная база больше.

На данный момент известно, что Sportage PHEV пятого поколения, точно так, как и новый Hyundai Tucson, получит несколько вариантов гибридной силовой установки.

В частности, у этого кроссовера будет три варианта "мягкой" гибридной силовой установки. Полноценная гибридная силовая установка будет состоять из нового 1,6 л двигателя T-GDI Smartstream, электромотора и литий-ионного полимерного аккумулятора. Общая мощность такой гибридной силовой установки – 230 л.с.

Kia планирует начать продавать Kia Sportage пятого поколения в конце текущего года. Кроссовер получил заметные изменения в дизайне, в салоне. У него новые системы коммуникации, помощи водителю и активной безопасности.

Напомним, ранее эксперты британского журнала WhatCar назвали ТОП-10 самых надежных б/у кроссоверов.