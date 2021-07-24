В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП, все пострадали

Три человека в тяжелом состоянии.

В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП, все пострадали
Фото: tvn24.pl

В Польше в ДТП попал микроавтобус, в котором находились семь украинцев.

Об этом пишет bbc.com.

Аварию спровоцировала водитель легковой машины, которая выехала на встречную полосу, находясь в нетрезвом состоянии.

Информацию об этом подтвердила Екатерина Баранецкая, третий секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Польше.

Она рассказала, что микроавтобус, о котором идет речь, был организован работодателем и вез людей на работу.

"Ему навстречу, на встречную полосу, выехал Nissan Qashqai. Водитель, по информации, предоставленной польской стороной, действительно находилась в нетрезвом состоянии", - рассказала Баранецкая в эфире канала "Украина-24".

Всего в машине находилось девять пассажиров. Семь из них - граждане Украины, двое - поляки.

Все они госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.

Ведется следствие, все остальные детали ситуации выясняются, рассказала представительница украинского посольства.

По информации польских СМИ, авария произошла в селе Выгода, вблизи города Радомско, около 6 утра.

Согласно обнародованным фото, обе машины в результате ДТП вылетели в кювет возле дороги.

Издание напоминает, что в марте этого года в Польше перевернулся другой микроавтобус, в котором находились 10 граждан Украины, пятерых из которых пришлось госпитализировать.

И авария произошла на том же участке, где в начале марта перевернулся еще один автобус с украинскими пассажирами.

Во время той ДТП погибли пять человек, еще несколько десятков пострадали. Всего в автобусе находились 57 пассажиров, все - граждане Украины.

Водителю этого автобуса грозит до 8 лет тюрьмы - ему инкриминировали неумышленное доведение до катастрофы.

Напомним, в мае в Польше умерла украинка, которая попала в дорожно-транспортное происшествие вблизи г. Кашицу Подкарпатского воеводства в Польше 6 марта. Она стала седьмой жертвой аварии.

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