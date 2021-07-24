В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП, все пострадали
Три человека в тяжелом состоянии.
В Польше в ДТП попал микроавтобус, в котором находились семь украинцев.
Об этом пишет bbc.com.
Аварию спровоцировала водитель легковой машины, которая выехала на встречную полосу, находясь в нетрезвом состоянии.
Информацию об этом подтвердила Екатерина Баранецкая, третий секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Польше.
Она рассказала, что микроавтобус, о котором идет речь, был организован работодателем и вез людей на работу.
"Ему навстречу, на встречную полосу, выехал Nissan Qashqai. Водитель, по информации, предоставленной польской стороной, действительно находилась в нетрезвом состоянии", - рассказала Баранецкая в эфире канала "Украина-24".
Всего в машине находилось девять пассажиров. Семь из них - граждане Украины, двое - поляки.
Все они госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.
Ведется следствие, все остальные детали ситуации выясняются, рассказала представительница украинского посольства.
По информации польских СМИ, авария произошла в селе Выгода, вблизи города Радомско, около 6 утра.
Согласно обнародованным фото, обе машины в результате ДТП вылетели в кювет возле дороги.
Издание напоминает, что в марте этого года в Польше перевернулся другой микроавтобус, в котором находились 10 граждан Украины, пятерых из которых пришлось госпитализировать.
И авария произошла на том же участке, где в начале марта перевернулся еще один автобус с украинскими пассажирами.
Во время той ДТП погибли пять человек, еще несколько десятков пострадали. Всего в автобусе находились 57 пассажиров, все - граждане Украины.
Водителю этого автобуса грозит до 8 лет тюрьмы - ему инкриминировали неумышленное доведение до катастрофы.
Напомним, в мае в Польше умерла украинка, которая попала в дорожно-транспортное происшествие вблизи г. Кашицу Подкарпатского воеводства в Польше 6 марта. Она стала седьмой жертвой аварии.