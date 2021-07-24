Вечером могут ограничить вход на трех станциях киевского метро.

Станции могут закрыть из-за футбольного матча.

Вечером могут ограничить вход на трех станциях киевского метро

В субботу, 24 июля, на трех станциях киевского метро возможны ограничения на вход из-за проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщили в КГГА.

В 19:30 состоится футбольный матч между командами «Шахтер» (Донецк) и «Ингулец» (пгт. Петрово).

После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций: "Дворец спорта", "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого".

Напомним, 24-25 июля в Киеве ограничат движение транспорта из-за спортивных соревнований "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021".

В субботу, 24 июля, в 22:00 будут перекрыты Контрактовая площадь, ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской), Почтовая площадь (причал № 2-10) и ул. Трухановская.

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