Сегодня и завтра в Киеве ограничат движение из-за спортивных соревнований
В столице состоится "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021".
24-25 июля в Киеве ограничат движение транспорта из-за спортивных соревнований "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021".
Об этом сообщили в Киевсовете.
Контрактовую площадь, ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) и Почтовую площадь (причал № 2-10) перекроют с 5:00 24 июля до 22:00 25 июля.
24 июля с 16:00 до 20:00 перекроют ул. Трухановская.
25 июля движение будет перекрыто на следующих участках:
ул. Трухановская - с 7:00 до 15:30;
ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 15:30;
Боричев спуск - с 07:00 до 15:30;
Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 15:30;
ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:30;
Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 13:30;
ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 13:30;
Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:30;
поворот с моста Метро на Набережное шоссе (в сторону Подола) - 07:00 до 13:30;
поворот с моста Патона на Набережное шоссе (в сторону Подола) - 07:00 до 13:30;
поворот с ул. Электриков на ул. Набережно-Рыбальскую - с 07:00 до 13:30.
Движение на Набережном шоссе в сторону ст. м. «Выдубичи», движение на ул. Набережно-Рыбальской и Гаванском мосту в сторону ул. Нижний и Верхний Вал ограничено не будет. Движение в этих направлениях будет открыто в обычном режиме.