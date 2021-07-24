Сегодня и завтра в Киеве ограничат движение из-за спортивных соревнований

В столице состоится "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021".

24-25 июля в Киеве ограничат движение транспорта из-за спортивных соревнований "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021".

Об этом сообщили в Киевсовете.

Контрактовую площадь, ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) и Почтовую площадь (причал № 2-10) перекроют с 5:00 24 июля до 22:00 25 июля.

24 июля с 16:00 до 20:00 перекроют ул. Трухановская.

25 июля движение будет перекрыто на следующих участках:

ул. Трухановская - с 7:00 до 15:30;

ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 15:30;

Боричев спуск - с 07:00 до 15:30;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 15:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:30;

Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 13:30;

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 13:30;

Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:30;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе (в сторону Подола) - 07:00 до 13:30;

поворот с моста Патона на Набережное шоссе (в сторону Подола) - 07:00 до 13:30;

поворот с ул. Электриков на ул. Набережно-Рыбальскую - с 07:00 до 13:30.

Движение на Набережном шоссе в сторону ст. м. «Выдубичи», движение на ул. Набережно-Рыбальской и Гаванском мосту в сторону ул. Нижний и Верхний Вал ограничено не будет. Движение в этих направлениях будет открыто в обычном режиме.

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