На Киевщине водитель заснул за рулем и столкнулся с отбойником, погиб человек

Есть двое пострадавших.

В Киевской области водитель Skoda Felicia столкнулся с металлическим отбойником. Погиб человек.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Авария произошла на 40 км автодороги Киев - Чоп.

Предварительно, водитель автомобиля вероятно заснул, допустил столкновение с отбойником, после чего машина перевернулась.

В результате этого ДТП водитель и один пассажир получили телесные повреждения, а еще один пассажир погиб.

Напомним, в Луганской области возле пгт Новоайдар автобус съехал в кювет. Шестеро пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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