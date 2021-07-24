2021-07-24
На Киевщине водитель заснул за рулем и столкнулся с отбойником, погиб человек
Есть двое пострадавших.
В Киевской области водитель Skoda Felicia столкнулся с металлическим отбойником. Погиб человек.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
Авария произошла на 40 км автодороги Киев - Чоп.
Предварительно, водитель автомобиля вероятно заснул, допустил столкновение с отбойником, после чего машина перевернулась.
В результате этого ДТП водитель и один пассажир получили телесные повреждения, а еще один пассажир погиб.
Напомним, в Луганской области возле пгт Новоайдар автобус съехал в кювет. Шестеро пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.