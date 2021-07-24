В Украине замечен роскошный кроссовер новой марки

В Украину пришел новый испанский бренд Cupra. Напомним, что поначалу под этой маркой выпускали заряженные SEAT, а теперь в линейке появилась и первая самостоятельная модель Cupra Formentor – она-то и станет первенцем марки в нашей стране.

Изданию «ТопЖыр» уже удалось заснять новый Cupra Formentor в Киеве. У него яркий купеобразный дизайн, а еще – фирменная матовая окраска.

Кроссовер Купра Форментор в Украине доступен только с полным приводом и 7-ступенчатым роботом DSG. Базовый вариант получил 2,0-литровый 150-сильный турбодизель, а топовая версия VZ – двухлитровый бензиновый турбомотор на 310 л. с.

Именно новый Cupra Formentor VZ мы и засняли. Такой кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с и развить 250 км/ч.

Цены стартуют с 1 020 474 гривен, причем уже в базе кроссовер напакован. Есть диодные фары, 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, виртуальная приборка, трехзонный климат-контроль, 10-дюймовый тачскрин, датчики света и дождя, подогрев сидений и руля, камера заднего вида, круиз-контроль.

В Cupra Formentor VZ (от 1 179 338 гривен) добавили 19-дюймовые диски, спортивные ковшеобразные кресла, навигацию с 12-дюймовым тачскрином, адаптивные амортизаторы и набор систем безопасности.

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