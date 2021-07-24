Китайцы удивили современным кроссовером за 14 000 долларов

В Китае начались продажи обновленного кроссовера Trumpchi GS4, который стоит в базовой комплектации 14 тысяч долларов. Это модернизированная и переименованная модель GAC GS5.

Длина Trumpchi GS4 составляет 4545 мм, ширина – 1856 мм, высота – 1668 мм, а колесная база – 2680 мм. У удлиненного GS4 Plus длина составляет 4710 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1726 мм, а колесная база – 2710 мм.

Обновленный Trumpchi GS4 получил новую радиаторную решетку, новую оптику и задние фары. Произошли ли изменения в салоне – не известно. Судя по всему, они минимальные. Кроссовер по-прежнему оснащается цифровой приборной панелью и информационно-развлекательной системой с 12,3-дюймовым дисплеем. Есть также климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и др.

Под капотом находится четырехцилиндровый 1,5 л турбодвигатель мощностью 169 л.с. и 265 Нм кр.м. Он работает вместе с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

Как мы уже говорили, в базовой комплектации этот кроссовер стоит от 14 тысяч долларов.

Напомним, ранее эксперты британского журнала WhatCar составили ТОП-10 самых надежных б/у кроссоверов.