Tesla не готова предложить покупателям Model X и Model S руль традиционной формы даже в виде опции

Подготовка к выходу на рынок обновлённых электромобилей Tesla Model S и Model X затянулась настолько, что в первом квартале этого года компания вообще не поставляла машины этих моделей. Прототипы, замеченные на улицах, попеременно оснащались обычным рулём и штурвалом без дополнительных рычажков. В серию классический руль не пойдёт даже в виде опции, как дал понять Илон Маск (Elon Musk).

Источник изображения: Electrek

В сердцах ценителей классической эргономики до сих пор теплилась надежда, что руль традиционной формы будет доступен покупателям новых Model S и Model X хотя бы в виде опции, но традиционная для генерального директора Tesla активность в социальных сетях позволила получить от него прямой и короткий ответ на данный вопрос уже на этой неделе.

Как отмечает Electrek, Илон Маск со страниц Twitter заявил, что круглый руль владельцам Model S и Model X актуального поколения предлагаться не будет ни при каких условиях. В пользу использования штурвала он приводит главный аргумент — лишённый верхней дуги, такой орган управления способствует лучшему восприятию информации на приборной панели. По мере развития автопилота руль будет всё реже использоваться водителем, но столь стремительная его трансформация уже вызывает озабоченность потенциальных пользователей.

Как напоминает источник, нынешние Tesla оснащаются электроусилителем с передаточным отношением 14 : 1, что подразумевает довольно активное вращение штурвала на низких скоростях при маневрировании в стеснённом пространстве, а делать это при помощи такой альтернативы классическому рулю неудобно. Как ранее отметил Илон Маск, усилитель руля с прогрессивной характеристикой появится на электромобилях Tesla лишь через несколько лет. Аналогичный штурвал был замечен и на прототипах Tesla Roadster второго поколения, поэтому можно предположить, что на старших по статусу моделях электромобилей компания будет внедрять подобные органы управления безальтернативно.



