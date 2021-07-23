Duster получил в Европе новую специальную версию

Dacia Duster, который в Украине продается под брендом Renault, получил в Европе новую специальную версию Up&Go. Она стоит от 18 100 евро.

Duster получил в Европе новую специальную версию

Кроссовер Dacia Duster Up&Go построен на комплектации Prestige. Он имеет дополнительно новое оборудование, а также запасное колесо и камеру кругового обзора.

Внешне Duster Up&Go практически ничем не отличается от стандартной версии. Во всяком случае, мы никаких различий между ними не заметили.

Покупателям такую специальную версию бюджетного кроссовера предлагают с двумя вариантами силовой установки. Версия с ECO-G 100, которая работает на автогазе, стоит 18 100 евро, а версия с дизельным мотором Blue dCi 115 – 21 100 евро.

Duster получил в Европе новую специальную версию

Dacia также предупредила, что у обновленного Dacia Duster сразу не будет версии с бензиновым мотором 130 ch BVM6 4x2. Причина – нехватка полупроводников.

В Украине сейчас Renault Duster в базовой комплектации стоит от 432 300 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 115 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, ранее в Сети показали Dacia Duster нового поколения. Это уже третье поколение популярного кроссовера.


Максимов Віталій, Тудей

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