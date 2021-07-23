В Европе растут продажи электромобилей

В Европе растут продажи электромобилей

Продажи электромобилей в Европе во втором квартале 2021 года активно росли. По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), доля продаж всех видов электромобилей, включая аккумуляторные (BEV), гибридные (HEV) и гибридные с подзарядкой от электросети (PHEV) к концу июня достигла 35,2%, в то время как годом ранее она составляла 16,8%.

При этом доля BEV на автомобильном рынке ЕС выросла с 3,5% до 7,5%, доля PHEV — с 3,7% до 8,4%, доля HEV — с 9,6% до 19,3%.

Продажи BEV за минувший квартал выросли на 231,6%, было продано более 210 тыс. таких электромобилей. Особенно высокий спрос на BEV был в Испании (рост на 372%) и в Германии (357%). Продажи PHEV выросли еще больше — на 255,8% по сравнению с прошлым годом, а всего было продано 235,7 тыс. электромобилей данного типа. Самым высоким спрос на PHEV был в Италии, где во втором квартале было продано 21,6 тыс. гибридных электромобилей, что на 659,3% больше, чем годом ранее. В количественном отношении больше всего было продано гибридных электромобилей — более 541 тыс. HEV, это рост на 213,5%.

При этом, отмечают в ACEA, спрос на дизельные и бензиновые автомобили в Европе стабильно падает. Если во втором квартале прошлого года доля бензиновых автомобилей на рынке ЕС составляла 51,9%, а дизельных 29,4%, то во втором квартале этого года эти доли сократились до 41,8% и 20,4% соответственно.

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